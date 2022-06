Moletka zverejnila FOTO so svalnatým manželom: OTRASNÉ komentáre ľudí! Jej reakcia stojí za to

Používateľka TikToku Alicia McCarvellová hrdo zverejnila fotografiu seba a svojho partnera Scotta. Odfotili sa tesne predtým, ako vyrazili na svadbu.

Na ďalšom zábere je McCarvellová spolu s manželom v uterákoch. Fotografie sa rýchlo stali terčom kritiky. Niektorí sa TikTokerky dokonca pýtali, či je jej vyšportovaný manžel plateným hercom.

Iní McCarvellovú obhajovali. „Pravdepodobne je manžel s ňou, pretože je to milé dievča a správa sa k nemu ako ku kráľovi. Skutočná láska. Dobré pre nich,“ napísal jeden z komentujúcich. McCarvellová sa netají svojimi plnoštíhlymi krivkami, ktoré miluje rovnako ako jej manžel. Mnohí komentujúci ale kritizujú ich vzťah, pričom predmetom ich kritiky je najmä McCarvellovej postava.

Vo svojom videu prezradila, s akými najotravnejšími otázkami sa stretáva kvôli tomu, že ako moletka žije s vyšportovaným mužom. Podľa McCarvellovej sa jej ľudia často pýtajú, či sa bojí, že ju bude manžel podvádzať kvôli ich rozdielnym hmotnostiam. TikTokerka odpovedala, že sa tohto nebojí ani trochu. Ľudia sa jej tiež často pýtajú na to, či ju jej manžel núti chodiť do posilňovne. "Do ničoho ma ‚nenúti‘," povedala McCarvellová. Následne požiadala ľudí, aby sa starali o svoje vlastné vzťahy, pretože je so svojím manželom šťastná.