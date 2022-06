Máme tu letný slnovrat! Zaujímavosti o najdlhšom dni v roku: Vedeli ste tieto detaily?

ATLANTA – I keď teploty v posledných dňoch nám už evidentne pripomínajú leto, oficiálne sa toto ročné obdobie začína až po letnom slnovrate. Najdlhší deň v roku na severnej pologuli odštartuje oficiálny kalendárny začiatok leta. Čakajú nás dlhé dni so slnečným svitom a veľa tepla.

Letný slnovrat je historicky spájaný s plodnosťou v krajinách po celom svete. V prvom rade si však treba priblížiť obdobie letného slnovratu ako také, uvádza CNN. Kedy sa začína letný slnovrat? Závisí to od toho, kde na Zemi ste boli medzi 20. a 21. júnom. Časové pásmo určuje čas a dátum letného slnovratu. Webová stránka TimeandDate umožní vypočítať presný začiatok letného slnovratu podľa miesta, kde sa práve nachádzate. Podľa svetového času letný slnovrat nastal 21. júna 2022 o 9:14.

Najdlhší deň v roku

Zaujímavosťou je, že 21. jún 2022 je najdlhší deň, ale len na severnej pologuli. Južnejšie od rovníka to je presný opak, teda najkratší deň v roku. Obyvateľov južnej pologule čakajú tri mesiace zimy. V hlavnom meste Ekvádoru Quito, len kúsok severne od rovníka, si ľudia sotva všimnú rozdiel. Dostanú "až" sedem minút denného svetla navyše.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

V Helsinkách však bude Slnko vychádzať už o 3:54 miestneho času a dni budú dlhé 19 hodín.

Obyvatelia Fairbanks v centrálnej vnútrozemskej Aljaške budú mať ešte dlhšie dni. Denné svetlo bude dopadať na túto časť územia neuveriteľných takmer 22 hodín. Antarktída sa naopak pohltí do absolútnej tmy.

Prečo je to tak?

Ľudia na celej planéte dostávajú počas jarnej rovnodennosti takmer rovnaké dávky slnečného svitu. Jeho množstvo sa na severnej pologuli odvtedy každý deň zvyšuje. "Keď Zem obieha okolo Slnka, jej naklonená os vždy ukazuje rovnakým smerom. Takže počas roka dostávajú priame slnečné lúče rôzne časti Zeme," uvádza NASA. Keď Slnko dosiahne na severnej pologuli svoj vrchol, nazývame to letný slnovrat. "V tom čase je Slnko priamo nad obratníkom Raka, ktorý sa nachádza na 23,5 stupni severnej zemepisnej šírky a prechádza cez Mexiko, Bahamy, Egypt, Saudskú Arábiu, Indiu a južnú Čínu," uvádza Národná meteorologická služba.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Stonehenge

Jeden z najväčších sviatkov letného slnovratu na svete sa tradične koná v Stonehenge v Anglicku, kde sa každoročne stretávajú tisíce ľudí.

V predchádzajúcich rokoch boli oslavy pre pandémiu koronavírusu zrušené, no rok 2022 sa už vrátil do starých koľají. Stonehenge, ktorý sa datuje do čias druidov a pohanov, ukrýva v sebe priam mystickú moc.