Neviete sa zbaviť slzenia očí pri krájaní cibule? Tento TRIK vraj zaručene pomáha

Určite ste už vyskúšali viacero tipov a trikov, ako krájať cibuľu bez toho, aby sa vám vohnali slzy do očí. Istá Trina Michelleová na Facebooku prezradila, ako zabrániť "plakaniu" pri krájaní cibule. Nepotrebujete na to žiadne plavecké okuliare, postačí vám vlhká papierová utierka. Tú máte podľa odporúčania položiť vedľa dosky na krájanie a chemikálie v cibuli tak pôjdu do utierky namiesto vašich očí.

"Vedeli ste, že dôvod, prečo ‚plačete‘, keď krájate cibuľu, je ten, že chemikália v cibuli je priťahovaná k najbližšiemu zdroju vody (čo sú zvyčajne oči)? Ak položíte mokrú papierovú utierku k doske na krájanie, cibuľu bude priťahovať utierka, nie vaše oči. Naozaj to funguje! Skúste to," napísala Trina.

Jej rada vyvolala zmiešané reakcie, no viacerí potvrdili, že naozaj funguje. "Áno, môžem potvrdiť, že to veľmi pomohlo," napísal jeden z komentujúcich. Iní sa zas podelili so svojimi vlastnými trikmi proti plaču pri krájaní cibule. Jednej žene vraj pomáha, keď si vtedy nasadí kontaktné šošovky. Iný zas dá cibulu pred krájaním na chvíľu do chladničky.