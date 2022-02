Rybár zverejnil desivé VIDEO: Pozrite, čo sa snažilo dohnať jeho čln

PORTO ALEGRE - Nemenovaný rybár zverejnil desivé video, ktoré nakrútil počas rybačky pri pobreží najjužnejšieho brazílskeho štátu Rio Grande do Sul. Mnohí užívatelia označujú zábery za hororové, iní si zas myslia, že boli iba šikovne upravené, aby dokázali zmiasť a vystrašiť ľudí.

Video nakrútené pri pobreží Rio Grande do Sul zverejnil na sociálnej sieti nemenovaný rybár. Vzniklo počas nočnej rybačky a okomentoval ho slovami: "Chcelo ma to napadnúť." "To" je v tomto prípade pomenovanie pre živočícha, ktorý sa vynára v tesnej blízkosti zadnej časti uháňajúceho plavidla, vyskakuje ponad vlny a vnára sa znovu pod hladinu. Neznámemu čiernemu tvorovi svietia oči odrážajúce sa od osvetlenia na člne, ktorý uháňa po hladine vysokou rýchlosťou. Neskôr je zviera spomalené morským prúdom a na konci vidieť, ako sa blíži k rybárovi.

Príspevok trvajúci 47 sekúnd vyvolal zmiešané reakcie užívateľov. Mnohí ho prirovnávajú k hororovým záberom. "Musel si si vymeniť spodnú bielizeň?" pýta sa autora videa Rafael Santos. No niektorí neboli príspevkom ohúrení. W'allace Almeida Barbosa si napríkld myslí, že to bol iba tuleň, zatiaľ čo Gabriel Santiago poznamenal, že "rybár umiestnil komentujúci text presne do stredu, aby ľudia nedokázali identifikovať, o aké zviera ide".

Príspevok sa objavil asi týždeň po tom, ako bolo zverejnené video, na ktorom bolo zachytené priesvitné morské stvorenie bez vnútorných orgánov. Pod hladinou ho uvidela a nakrútila Amy Wainmanová v Simonovom meste v Južnej v Afrike.