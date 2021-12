Jej snom bolo odcestovať do Japonska: Rozprávka sa však zmenila na úplný horor!

NAGOJA - Ako mladú ju ovplyvnila populárna televízna dráma z 80. rokov Oshin. Bol to príbeh o mladom dievčati, ktoré vyrastá v chudobe, no napokon sa stane šéfkou siete supermarketov v Japonsku. Wishma Rathnayakeová zo Srí Lanky chcela dosiahnuť podobný úspech. Skončilo sa to však obrovskou tragédiou.

Začnime však úplne na začiatku. Ako prvé sa začala učiť po japonsky. Keď jej otec, ktorý ju podporoval v ceste za snom, zomrel, Wishma presvedčila mamu, že ako učiteľka angličtiny si v zahraničí zarobí oveľa viac peňazí. Presťahovala sa teda za študentské vízum na okraj Tokia. Do troch rokov však bola mŕtva, píše CNN. Po tom, ako jej prestalo platiť vízum, bola Wishma zadržaná v japonskom imigračnom centre, kde 6 marca 2021 zomrela vo veku 33 rokov.

Nevychádzalo všetko podľa predstáv

Tento prípad sa dostal v Japonsku na titulky všetkých hlavných správ a denníkov. Vyvolalo to diskusiu o zaobchádzaní s cudzincami v krajine, kde od roku 1997 zomrelo 27 zadržaných prisťahovalcov. Systém okrem toho odhalil veľké nedostatky v transparentnosti, ktoré sa snažia jej sestry zmeniť cez kampaň. Spočiatku vedeli, že v Japonsku navštevuje jazykové kurzy a teda, že si ide za svojím snom. Netušili však, že po necelom roku bola Wishma z kurzov vylúčená. Nechcela sa vrátiť domov na Srí Lanku a tak zobrala prácu v továrni a po troch mesiacoch požiadala o predĺženie azylu. Žiadosť jej však zamietli a od januára 2019 bola v Japonsku považovaná za ilegálnu migrantku.



Situácia sa v krajine vychádzajúceho Slnka ešte viac vyostrila. Wishma sa po čase aj chcela vrátiť domov, no našla si priateľa. Ten sa jej v listoch vyhrážal, že nikam nepôjde, inak si ju nájde a potrestá. "Myslela si, že ju zabije," potvrdil Yasunori Matsui, riaditeľ START, neziskovej organizácie, ktorá pomáha cudzincom zadržaným v Japonsku, po stretnutí s Wishmou na imigračnom úrade ešte v decembri 2020. O veľkej strate sa jej sestry dozvedeli v marci 2021, kedy im veľvyslanectvo Srí Lanky v Tokiu zavolalo ohľadom toho, že Wishma Rathnayake je mŕtva. Rodina však nemala okrem tohto telefonátu žiadne dôkazy, žiadala dokonca fotografie, alebo úmrtný list, no ich žiadosti zostali bez odozvy. Dve mladšie sestry sa preto rozhodli odcestovať do Japonska a hľadať pravdu.

Žiadosť sa dostala až do parlamentu

V Nagoji sa sestry dostali až k rakve, kde bola ich sestra. Vôbec ju nespoznávali. "Vyzerala inak, kožu mala zvráskavenú ako starý človek a bola tak chudá, že jej vytŕčali kosti," povedala s hrôzou jedna zo sestier. Keď požadovali kamerový záznam z posledných týždňov ich sestry vo väzbe, úrady im prístup k nemu zamietli. K sestrám sa postupom času pridali aj rôzni japonskí politici. Situácia sa vyhrotila až tak, že rozhodnutie o zverejnení záberov sa stalo hlavným predmetom diskusie v japonskom parlamente. Diskutovalo sa najmä o tvorbe zákona, ktorý by upravoval pravidlá pre zadržiavanie cudzincov, deportácie ako aj znížiť ich počet v záchytných táboroch. Návrh zákona bol však napokon zrušený. Proti jeho zavedeniu vystúpilo aj OSN, pretože v otázke o deportáciách, by porušila zásadu nenávratnosti tým, že ľudí by nútili cestovať do krajín, kde sa obávajú z prenasledovania.

Celá aféra však priniesla napokon aj pozitívne výsledky. Japonská vláda napríklad pred mesiacom uviedla, že cudzincom povolí zostať v krajine na neurčito už od budúceho roku. Sanae Fujita, výskumníčka na právnickej fakulte Univerzity v Essexe tvrdí, že hlavný problém je japonský imigračný úrad ako taký, pretože nie je nikým kontrolovaný. "Na rozdiel od iných krajín, je imigračný proces v Japonsku vedený výlučne imigračnou agentúrou, bez účasti súdu," povedala. Rathnayakeovej smrti sa podľa nej dalo zabrániť, keby japonská vláda počúvala odporúčania OSN v oblasti ľudských práv a slobôd.

Zábery mali byť zostrihané

Po tom, ako sa zistilo, že ímigračný úrad v Nagoji zanedbal lekársku starostlivosť mladej ženy, potvrdili to aj odborní lekári, najvyšší predstavitelia a dozorcovia zariadenia dostali pokutu a ministerka spravodlivosti Japonska sa za jej smrť verejne ospravedlnila. Dokonca jej sestry dostali prístup k žiadaným videozáznamom posledných týždňov života Wishmy, no pozreli si len polovicu. Poornima sa vyjadrila, že jej z videa prišlo fyzicky zle. "Niektoré časti boli upravené, čo naznačuje, že sa pred nami snažili zakryť úplnú pravdu," hovorí druhá zo sestier. Minulý mesiac sestry Rathnayakové podali trestné oznámenie na vysokých predstaviteľov regionálneho imigračného úradu v Nagoji za údajnú úmyselnú nedbanlivosť. "Imigračný úrad kontroluje všetko od víz pre cudzincov, ich zadržiavanie a deportáciu až po ich dočasné prepustenie. Musí existovať tretia strana, ktorá poskytne iný pohľad, a tou by mohol byť súd," povedal právnik rodiny zosnulej Oie.

Zdroj: Facebook/巽智子

U sestier Rathnayakeových si psychická záťaž z boja za spravodlivosť vybrala svoju daň. Mladšia sestra Wayomi sa vrátila na Srí Lanku koncom októbra v dôsledku psychického stresu spôsobeného sledovaním záberov jej sestry vo väzbe. Ale pre Poornimu Rathnayake, ktorá zostala v Japonsku, boj ešte pokračuje. "Chcem, aby sa tí, ktorí sú zodpovední za smrť našej sestry zodpovedali. Už nikto nikdy nemôže zomrieť predčasne takým spôsobom, ako naša sestra," povedala