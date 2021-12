VIDEO Šéfkuchárka prezradila recept na dokonalú ryžu: Varíte ju tak aj vy?

Šéfkuchárka Manisha Bhardwajová vyškolila moderátorku Cherry Healeyovú na majstrovskom kurze ryže. Najprv Cherry urobila ryžu tak, ako to robí normálne a ako to robí pravdepodobne väčšina ľudí, čiže nasypala ryžu do panvice, naplnila ju vodou asi centimeter nad ryžu a potom dala na oheň. Takto uvarená ryža ale Bhardwajovej vôbec nechutila. Následne vysvetlila, že tajomstvo skvelej ryže spočíva v tzv. "absorpčnej metóde". Healeyová priznala, že ide o skutočne jednoduchý spôsob, ako uvariť ryžu. Spočíva v týchto štyroch krokoch:

KROK 1

Prvým pravidlom je udržiavať ryžu a vodu v pomere 1:2 pre dokonalú textúru. "Jedna odmerka ryže a dvojnásobné množstvo vody podľa objemu. To je kľúčové," povedal známy šéfkuchár Gordon Ramsay.

KROK 2

Pred varením ryžu opláchnite. Tým sa zbavíte zvyšného škrobu a zabránite lepeniu ryže pri varení. Ryžu by ste mali oplachovať dovtedy, dokým nebude voda čistá. Jedine tak viete, že ste ryžu opláchli dobre.

KROK 3

Použite správnu panvicu, najlepšie takú s ťažkým dnom a pevne priliehajúcou pokrievkou. Pevná pokrievka totiž pomáha zadržať paru, v ktorej sa ryža uvarí a pomôže jej absorbovať všetku tekutinu.

KROK 4

Keď sa ryža dostane do varu, znížte teplotu a prikryte ju pokrievkou. Nedvíhajte ju, teplo a para dokončia prácu za vás. Po desiatich minútach ryžu stiahnite z varu a nechajte päť minút odstáť. Následne môžete servírovať.

"Každé zrno je oddelené, všetko je nadýchané. Má arómu, chuť aj textúru," povedala Manisha, žasnúc nad vynikajúcou metódou. Cherry musela len súhlasiť; ryža vraj chutila sladko a dokonca orieškovo.

