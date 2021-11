VIDEO Nočný klub odhalil najpodivnejšie veci, ktoré si tam zabudli zákazníci: Na toto potrebovali rukavice!

Takmer každý už zažil stav, keď si z prebdenej noci v klube nič nepamätal. Horšie sú ale na tom tí, ktorí počas takéhoto flámu stratia kľúče od bytu alebo peňaženku. Nočný klub The Garage Glasgowe sa o túto bizarnú skutočnosť podelil so svojími fanúšikmi na TikToku, píše britský denník Mirror. Mnohé z predmetov, ktoré v klube nechali po sebe hostia, museli zamestnanci zbierať jedine v rukaviciach.

Na zozname bola napríklad nabíjačka od telefónu, doklady totožnosti návštevníkov či štýlová vesta. Našiel sa aj balíček troch hracích kariet, náramok so šperkami, parfum a tampón. Medzi najcennejšie veci, ktoré v klube ostali po zabávajúcich sa ľuďoch, patril určite iPhone, i keď s prasknutým displejom a čižma.

Komenty pod videom na TikToku sa vyjadrovali najmä k stratenej čižme, a to, ako môže človek stratiť len jednu čižmu Ďalší komentár znel nasledovne: "Nechodím do nočných klubov, takže mi bude musieť niekto vysvetliť, ako sa dá stratiť jedna čižma." Tretí užívateľ sa úprimne vžil do niektorých hostí, zrejme už niečo podobné zažil na vlastnej koži: "Viem si živo predstaviť, ako sa asi návštevníci klubu cítili, keď na druhý deň zistili, že stratili preukaz totožnosti."

Zdroj: Getty images

Pod videom sa objavili aj komentáre zamestnancov iných klubov, ktorí sa chceli podeliť o svoje zážitky. "Raz si tu niekto zabudol celú hru Jenga". Najpodivnejší nález bol ale zrejme od osoby, ktorá uviedla, že jedno ráno po veľkej párty ostalo v klube balenie dvanástich pudingových koláčov tety Bessie (Aunt Bessie’s Yorkshires). Nuž, niekoho chytil v noci poriadny hlad.