Američan (51) má vraj najväčší penis na svete: Ilustroval to porovnaním na FOTO

NEW YORK - Jonah Falcon z New Yorku sám seba označuje ako muža s najväčším penisom na svete. Po dlhšom čase sa opäť pripomenul verejnosti, keď užívateľom sociálnej siete jednoduchou názornou metódou vysvetlil, čo ukrýva v trenírkach.

Päťdesiatjedenročný Falcon je už viac ako dvadsať rokov neoficiálnym držiteľom titulu "muž s najväčším penisom na svete". Jeho mužská pýcha v stoporenom stave údajne dosahuje 34 centimetrov. Užívateľom Instagramu ju vo svojom najnovšom príspevku prirovnáva k šalátovej uhorke. "Som trochu dlhší a oveľa, oveľa hrubší," okomentoval svoj príspevok.

Jonah pre portál Men’s Health uviedol aj to, že si je istý, že mnohým ľuďom by neprekážalo, keby mali dôvod takto sa zviditeľniť, ale napriek tomu sa stretáva s predsudkami. "Mať viac ako 34 centimetrov z nejakého dôvodu znamená, že som zlý človek, egoista alebo pornohviezda, že som hlúpy alebo promiskuitný. Tiež som chorý a unavený z toho, keď ľudia chcú, aby som si zmeral svoj úd pred ich očami. Urobil som to 10 000-krát a už dosť!" posťažoval sa.

Falcon už v minulosti prezradil, že mu v posteli skončilo niekoľko hviezd, o ktorých nemôže hovoriť. Išlo vraj ale o také, ktoré boli nominované či dokonca dostali Oscara. "Nemôžem ani povedať, či to boli muži alebo ženy. Je to veľmi limitovaný zoznam a nechcem ho ešte zmenšovať. Nebola to ale Meryl Streep," dodal svojrázny rekordman.