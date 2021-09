VIDEO Blondínka odhalila trik, ako sa dá dostať do lietadla viac batožiny bez toho, aby ste za to platili

LOS ANGELES - Žena rozdelila internetových užívateľov na dve skupiny po tom, ako na TikToku zverejnila video, v ktorom radí, ako sa dá dostať do lietadla viac batožiny bez toho, aby ste za ňu museli priplatiť. Niekoľkosekundový príspevok vyvolal množstvo reakcií, pričom mnohí vyjadrili pochybnosť nad tým, či je takéto konanie v súlade s legislatívou.

Anya Iakovlievová vo svojom videu s názvom "Najlepší cestovateľský hack všetkých čias!!! Vankúš letí zadarmo" ukazuje svojim fanúšikom, ako môžu prepašovať do lietadla slušné množstvo batožiny bez toho, aby za to museli platiť. Mladá žena naplní obliečku vankúša osobnými vecami, prechádza s ním cez letisko a potom sa spokojne usadí v lietadle aj s "vankúšom" v ruke.

"Ako cestovateľovi sa mi tento nápad páči," uviedol jeden z nadšených užívateľov. Ďalší sa priznal, že to tak robí už dvadsať rokov a nikdy ho to nesklamalo. Viacerí však vyjadrili obavy nad legitímnosťou príspevku. "Vezmite si so sebou extra dezodorant, pretože pri tomto sa budete veľmi potiť," napísala jedna osoba.