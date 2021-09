Predpoveď expertov o tom, ako sa skončí pandémia KORONAVÍRUSU: Bude mať dva konce

Pandémia ruskej chrípky v roku 1889 spôsobila štyri alebo päť vĺn chorôb a následne akoby vymizla. Mal ju spôsobiť koronavírus OC43, ktorý existuje dodnes, aj keď zriedka spôsobuje vážne ochorenia. Súčasné dôkazy naznačujú, že SARS-CoV-2-koronavírus, ktorý stojí za covidom-19, tu tiež už s nami zostane, píše vo svojom článku zverejnenom v časopise The Conversation profesor medicíny na University of East Anglia a konzultant Svetovej zdravotníckej organizácie Paul Hunter. K tomuto záveru pred niekoľkými mesiacmi dospelo mnoho vedcov. Vakcíny ani prirodzená infekcia podľa nich nezabránia šíreniu vírusu.

Očkovanie síce znižuje prenos, ale neblokuje infekciu natoľko, aby vírus úplne vyhubilo. Ešte predtým, ako prišiel variant delta, sa objavili prípady plne očkovaných ľudí, ktorí sa infikovali vírusom a rozšírili ho medzi ostatných. Keďže vakcíny sú o niečo menej účinné v boji proti delte v porovnaní s inými formami vírusu, možnosť infekcie po očkovaní vzrástla. Imunita okrem toho začne slabnúť v priebehu niekoľkých mesiacov po podaní druhej dávky vakcíny. A keďže imunita voči nákaze nie je absolútna ani trvalá, kolektívna imunita je podľa viacerých odborníkov nedosiahnuteľná. To znamená, že COVID-19 sa pravdepodobne stane endemickým ochorením, čo bude znamenať, že denné prírastky nových prípadov sa ustália v závislosti od toho, aká veľká je v populácii imunita.

Prebiehajúci výskum naznačuje, že imunitná ochrana proti rozvoju symptomatického covidu zrejme slabne. Ochrana pred závažným priebehom, vytvorená buď imunizáciou alebo prirodzenou infekciou, však trvá oveľa dlhšie. Zdá sa, že táto ochrana je účinným riešením aj v prípade nových variantov.

Pandémia s viacerými koncami

Koniec pandémie sa bude líšiť v závislosti od krajiny. Do značnej miery to bude závisieť od podielu imunizovaných ľudí a od toho, koľko infekcií sa vyskytlo (a teda do akej miery sa vytvorila prirodzená imunita) od začiatku pandémie. U osôb s predchádzajúcou imunitou sa ukázalo, že COVID-19 máva menej závažný priebeh. A keďže imunita viacerých ľudí je v priebehu času posilňovaná prírodnými reinfekciami alebo posilňovacími imunizáciami, môžeme očakávať, že narastajúci podiel nových infekcií bude asymptomatický alebo v najhoršom prípade mierny. Vírus zostane s nami, ale choroba sa stane súčasťou našej histórie.

V štátoch bez väčších predchádzajúcich infekcií, dokonca aj s vysokým podielom očkovania, ale zostane mnoho ľudí náchylných na ochorenie. Prakticky každý, kto nebol očkovaný, sa pravdepodobne infikuje vírusom, pričom nezriedka pôjde o vážny priebeh ochorenia a smrť (v závislosti od ich veku a zdravotného stavu). Práve v týchto krajinách zmiernenie opatrení takmer určite povedie k exponenciálnemu nárastu pozitívnych prípadov kvôli veľkému počtu ľudí bez imunity. Vzhľadom na to, že množstvo cirkulujúceho vírusu stúpa, bude viac prípadov aj medzi očkovanými, pretože vakcíny nefungujú stopercentne.

Väčšina krajín už má to najhoršie za sebou

Kľúčovým ponaučením z ruskej chrípky je to, že COVID-19 bude v nasledujúcich mesiacoch menej relevantný a že väčšina krajín má najhoršie obdobie pandémie takmer určite už za sebou. Stále je však dôležité, aby bola zaočkovaná aj zostávajúca zraniteľná populácia sveta.

Začína byť zrejmé, že hlavným vplyvom očkovania nie je zabrániť ľuďom v infekcii SARS-CoV-2, ale znížiť závažnosť infekcie pri prvom stretnutí s vírusom. Ak ľudia už prekonali svoju prvú alebo druhú prirodzenú infekciu, vakcíny poskytnú relatívne malú ochranu. Aby sa čo najviac znížilo riziko závažného priebehu ochorenia, je potrebné, aby boli vakcíny sprístupnené čo najväčšiemu počtu ľudí.