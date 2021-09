Medicínska záhada: Žena tvrdí, že nespala už 40 rokov, lekári odhalili nečakanú diagnózu

Väčšina ľudí zvládne fungovať bez spánku maximálne 24 hodín. Číňanka Li Zhanyingová však tvrdí, že poriadne nezažmúrila oči už štyri desiatky rokov. Potvrdil to jej manžel aj susedia. Žena si vraj poriadne naposledy zdriemla, keď mala päť či šesť rokov. Kvôli tomu sa už v miestnej komunite stala celebritou. Pred niekoľkými rokmi sa niektorí zo susedov pokúsili otestovať jej tvrdenia a v noci pod pouličným osvetlením s ňou hrali karty. Nakoniec buď odišli domov alebo zaspali, zatiaľ čo ona zostala bdelá. Zhanyingovej muž uviedol, že odkedy sa vzali, tak ju videl iba v stave bdelosti. Nepomohli ani lieky na spanie.

