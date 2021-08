FOTO Pasažierka si na palube Ryanairu objednala sendvič: Keď uvidíte ten horor, neuveríte

Liz Nugentová z Írska zverejnila fotografiu v mene svojej kamarátky Aimee Woodsovej, ktorá si minulý piatok na palube lietadla spoločnosti Ryanair objednala rasher sendvič so slaninou za 5,50 eura. Na fotke vidno rozkrojený rožok s pár kúskami slaniny bez tuku a nič viac. Žiadne maslo ani majonéza či zelenina.

My pal @AimeeWoods21 paid €5.50 for this ‘bacon sandwich’ @Ryanair today. I’m trying to figure out if it qualifies. pic.twitter.com/ADSbVYgyw4