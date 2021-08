Nečakaný objav pri upratovaní po povodniach v Nemecku: Nacistická časová kapsula na FOTO

Mosadzné boxery, staré listy a portrét Adolfa Hitlera patria medzi klenoty nacistických artefaktov z druhej svetovej vojny, ktoré boli ukryté za múrom domu v Hagene v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. "Nacistickú časovú kapsulu" objavili počas renovácií po silnej povodni, ktorá v júli zasiahla tento región. Sebastian Yurtseven vykonával v dome svojej tety renovačné práce, keď odtiahol zhnitý kus sadrokartónu a narazil na noviny z roku 1945. "Mám z toho husiu kožu. Nemyslel som si, že sa z toho stane taký obrovský objav," povedal pre miestne médiá.

Yurtseven postupne vytiahol zo "skrýše" revolver, plynové masky, orly nacionálno-socialistickej nemeckej robotníckej strany a stovky listov a dokumentov Národnej socialistickej ľudovej starostlivosti (NSV). Tá fungovala od roku 1938 a poskytovala starostlivosť o deti, zdravotnú starostlivosť a lekárske služby tým, ktorí nasledovali Hitlerove hodnoty a ideológie. Organizácia prevádzkovala aj vlastné materské školy a niekoľko humanitárnych organizácií a v roku 1940 zorganizovala Kinderland Dispatch - tábor pre nacistickú mládež. Vedci tvrdia, že nález v Hagene poskytuje dôkazy o všetkých týchto aspektoch.

NSV bola financovaná z majetku a peňazí, ktoré boli odobraté Židom, experti sa preto domnievajú, že dom v Hagene bol kedysi jedným zo sídiel organizácie. Artefakty boli údajne narýchlo vložené do dutiny v hrubej stene v apríli 1945, keď nacistickí predstavitelia počuli, že americké jednotky pochodujú do mesta. Tento objav je tiež akousi časovou kapsulou z nacistickej éry, ktorá by mohla pomôcť odhaliť vnútorné fungovanie NSV, pretože väčšina dokumentov bola zničená alebo stratená po príchode spojeneckých síl. "Dúfame, že narazíme napríklad na spisy o distribúcii takzvaného židovského nábytku," uviedol vedúci archívu Ralf Blank z FAZ denníku Frankfurter Allgemeine.

Dokopy bolo zaistených dvanásť škatúľ artefaktov, ktoré boli prevezené do iného zariadenia na ďalšie skúmanie. Yurtseven a jeho teta boli z tohto objavu ohromení. Vraj absolútne netušili o nacistickom dedičstve za múrom ich rodinného domu, ktorý bol kúpený v 60. rokoch minulého storočia.