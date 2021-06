Nástrahy leta: Ak pri kúpaní v jazere pocítite tieto PRÍZNAKY, okamžite navštívte lekára

ATLANTA - Ak sa tešíte na svoje prvé letné kúpanie, nie ste sami. Predtým, ako si však oblečiete plavky a vkročíte do vody, by ste mali vedieť o vážnom nebezpečenstve, pred ktorým varujú odborníci. Pokiaľ pri plávaní v teplej, sladkej vode spozorujete túto vec, mali by ste navštíviť pohotovosť.

Stráviť teplý slnečný deň vo vode e niečo, po čom momentálne túžia viacerí. Je však dobré vedieť, že ak pri kúpaní v teplej, sladkej vode, napríklad v jazere, rieke alebo horúcom prameni, pocítite neobvykle silnú bolesť hlavy, mali by ste navštíviť lekára. Jednou z príčin totiž môže byť infekcia Naegleria fowleri. "Je to zriedkavá infekcia, ktorá sa dostane do dutín a môže spôsobiť zápal mozgu a následnú deštrukciu mozgového tkaniva. Plávanie alebo potápanie v týchto vodných plochách je najväčším rizikovým faktorom. Môže sa to stať aj v zle vyčistených bazénoch," vysvetlila lekárka Leann Postonová z polikliniky Invigor Medical.

Zdroj: Getty Images

Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) ak po kúpaní v sladkej vode pociťujete horúčavu, nevoľnosť a nutkanie na zvracanie alebo máte stuhnutý krk, mali by ste okamžite hovoriť s lekárom. Väčšina príznakov sa objaví do niekoľkých dní po kúpaní, niekedy je to však až deväť dní po kúpaní v kontaminovanej vode. Okrem už spomínaných príznakov sa môže infekcia prejaviť aj upchatým nosom, nádchou či zmenou čuchu alebo chuti. "Neskoršie príznaky sú podobné bakteriálnej meningitíde a môžu zahŕňať zmätenosť, stratu rovnováhy, záchvaty a halucinácie," doplnila Postonová.

Zdroj: Getty Images

Zaujímavé však je, že améba sa do vášho tela môže dostať len cez nos. Ak kontaminovanú vodu vypijete, podľa odborníkov sa nakaziť nemôžete. "Kontaminovaná voda vám musí vstúpiť do nosa," uvádza CDC. Našťastie sa infekcia nemôže šíriť z človeka na človeka a taktiež sa nezistilo, že je prenosná pri kontakte s aerosólovými kvapôčkami, ako je para z horúcej vane alebo zvlhčovač vzduchu.