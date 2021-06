FOTO Zo sopky vychádzalo záhadné zelené svetlo: Ohromujúce vysvetlenie expertov

JÁVA - Séria fotografií indonézskej sopky Merapi sa stala hitom internetu. Zaujímavý je práve fenomén, ktorý zachytil fotograf Gunarto Song. Pripomína totiž laser vyrážajúci z masívneho vrcholu vulkánu. Podľa odborníkov je to však pravdepodobne meteorit.

Indonézsky fotograf Gunarto Song zachytil 28. mája niečo skutočne unikátne. "Na vrchol hory Merapi spadol meteor?" pýta sa v komentári k sérii. Reagoval tak na zelenkasté svetlo, ktoré pripomínalo laser vyrážajúci z vrcholu sopky.

Podľa indonézskeho ústavu pre letectvo a vesmír (LAPAN) je však pravdepodobné, že zvláštne zelené svetlo pochádza z dvoch meteorických rojov - z Eta Aqaríd a Arietíd. Ten prvý sa objavil na oblohe medzi 19. aprílom a 28. májom, zatiaľ čo meteorický roj Arietidy sa začal 14. mája a potrvá až do 24. júna. Lúč bol zachytený na fotografii a zaznamenal ho aj kamerový monitoring sopky. "Z týchto dvoch údajov možno predpokladať, že záblesk zelenkastého svetla, ktorý sa objavil v blízkosti hory Merapi, môže súvisieť s činnosťou meteorického roja," napísal LAPAN. Pokiaľ ide o jasne zelenkavý odtieň, dá sa to pravdepodobne vysvetliť úrovňou horčíka v kozmickej hornine. "Vzhľadom na to, že emitované svetlo je zelené, je pravdepodobné, že v meteoroch, ktoré sa nachádzajú v okolí Merapi, dominoval prvok horčík," dodali odborníci.

Stratovulkán Merapi nachádzajúci sa v centrálnej časti Jávy je jednou z najaktívnejších sopiek v Indonézii. Naposledy vybuchol tento rok koncom marca, k predchádzajúcim erupciám došlo dvakrát v marci 2020. Indonézia leží na ohnivom kruhu, tektonickej doske v Tichom oceáne, ktorá je známa častou seizmickou a sopečnou činnosťou.