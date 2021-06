VIDEO súboja tínedžerky (17) s medveďom! Ohúrila celý svet, experti pred takým konaním varujú

Hailey Morinicová z južnej Kalifornie počula, ako na jej záhrade štekajú rodinné psy. Následne zbadala obrovskú medvediu samicu spolu s mláďatami. Video zachytáva šelmu stojacu na múre plotu, ako opakovane švihá labami po asistenčnom psovi Haileyinej mamy Citlally, zatiaľ čo ďalšie tri mláďatá vydávajú hlasné zvuky. Tínedžerka neváhala a okamžite zareagovala. Zhodila medvedicu z múru a rýchlo schmatla jedného zo psov. Následne bežala späť do domu.

"Úprimne, nevedela som, že ide o medveďa, až kým som ho neodtlačila. V hlave som si to vôbec neuvedomovala," uviedla statočná dievčina. Myslela len na to, že zviera ohrozuje jej domácich miláčikov. Citlally zostala po prezretí videa v šoku. "Úplne ma to položí vždy, keď to video vidím. Je to hrôzostrašné sledovať," vyhlásila. Hailey hovorí, že z nepríjemného stretnutia vyviazla iba s vyvrtnutým prstom na ruke, ktorou odtlačila medvedicu, a škrabancami na kolene. Spoločne so psami sú v poriadku. "Nechcem ani vedieť, čo by sa stalo, keby som nezakročila. Musela som urobiť to, čo som musela."

Hailey a jej mama Zdroj: Youtube/ABC7

Podľa miestneho odborníka na divočinu to, čo Morinicová urobila, je nebezpečné a mala radšej zostať v dome alebo zabrániť tomu, aby sa medveď vôbec dostal na dvor. Mala totiž obrovské šťastie, že jej medvedica neublížila viac. Na odplašenie medveďa navrhujú experti použiť prak alebo nejaký druh hlučného predmetu, napríklad píšťalky.