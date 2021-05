VIDEO Turistka provokovala medveďa v národnom parku: Odborníci varujú, toto nikdy nerobte!

Ľudia sa po uvoľnení opatrení začali hrnúť do národných parkov. Ochranári v tejto súvislosti pripomínajú, aby nezabudli na to, že ide priestor, kde sú doma divé zvieratá. Reagujú tak na množiace sa príspevky na sociálnych sieťach zachytávajúce bezprostredné stretnutia ľudí s voľne žijúcimi živočíchmi a často aj šelmami. Ich prítomnosť zver ruší a vyvoláva v nej stres. Toto všetko môže vyústiť do nebezpečných kolízií.

Príkladom je zážitok turistky Darcie Addingtonovej, keď v Yellowstonskom národnom parku z bezpečia vozidla nakrúcala medveďov grizly. Podľa odborníkov je práve tento príspevok názornou ukážkou neopatrnosti. Ďalšia žena totiž na okraji zalesnenej oblasti filmuje skupinu medveďov vzdialených iba niekoľko metrov. Jeden z nich začal mať s votrelkyňou problém a rozbehol sa priamo k nej.

Check out this clip of a @YellowstoneNPS grizzly bear bluff charging a tourist that got too close. Darcie Addington took this from the safety of her vehicle. She doesn't know the other woman, but says several people warned her. Remember to give bears at least 100 yards of space. pic.twitter.com/7rnMgKGNxm