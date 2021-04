KORONAVÍRUS Zúfalá žena (30) si počas lockdownu nevedela nájsť chlapa, tak sa uchýlila k tomuto

Zúfalé časy si často vyžadujú zúfalé riešenia. Louise Whelanová je očividne tiež zúfalá, a to preto, lebo si kvôli pandémii nevie nájsť priateľa. Prešla preto cez rieku Mersey z Wirralu do Liverpoolu, lebo počula, že je tam veľa pekných mužov, informuje denník Liverpool Echo. Keď ju počas prvého lockdownu zastavila polícia, povedala, že vysadila svoju neter a šla nakupovať. Strážnik David Cullen však zacítil klamstvo a zistil pravý dôvod, prečo žena porušila nariadenia vlády. "Spýtal som sa jej, prečo boli v Liverpoole, a povedala: ‚Len som chcela vidieť nejakých chlapov,‘" prezradil.

Zdroj: Getty Images

Policajt poukázal na to, že to nebol dostatočný dôvod na porušenie protipandemických opaterní, na čo Whelanová odpovedala: "Ani som nešla na nákup. To bola tiež lož." Hliadka ju teda nahlásila za porušenie covidových nariadení. Louise ale opäť zareagovala pomerne chladne a vzala to na vedomie. Za svoje nezodpovedné správanie jej bola udelená pokuta vo výške 339 libier (393 eur).