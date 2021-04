Šárka (33) a Alena (35) prehovorili o nepríjemnom probléme po COVIDE: Trápi asi 5 percent vyliečených

Viacero ľudí, ktorí prekonali covid-19, trpí nespavosťou. Bojuje s ňou aj Šárka (33) z Česka. Hoci mala len mierny priebeh covidu, stratila čuch. Hovorí aj o veľkej únave. „Veľkú časť dňa som spala. Vlastne som prespala skoro tri dni vkuse,“ opísala pre iDNES.cz.

Keď ochorenie v januári odznelo, Šárku začala trápiť nespavosť. „Skoro každú noc som bola hore asi do piatej až šiestej rána a nemohla som zaspať. Potom som zaspala na tri hodiny a musela som vstať a ísť do práce. Cez deň mi bolo z nevyspatia často fyzicky zle. Už som z toho bola zúfalá.“

Žena zašla za lekárom a začala užívať lieky na spanie. Tie sa po takmer troch mesiacoch usiluje vysadiť. Bojí sa závislosti. „Nechcem si na nich vybudovať nejakú závislosť. Bez nich ale normálne nespím. Dlhodobo sa tak proste nedá fungovať, nemám energiu na prácu, na dieťa, na nič,“ skonštatovala.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

S nespavosťou po covide sa trápi aj zdravotná sestra Alena (35). Z koronavírusu sa vyliečila v septembri. „Rýchlo zaspím, ale dosť sa budím a kvalita spánku je nízka. Ráno sa zobudím s tým, že by som si potrebovala zasa ľahnúť. Beriem bylinky, pijem rôzne čaje. Sú noci, keď je to lepšie, a noci, keď to je horšie,“ uviedla.

Nespavosťou trpí časť vyliečených z covidu

Nespavosť po covide-19 je nový fenomén a lekári tento problém pozorujú ako výnimočný následok prekonanej infekcie. Z rozsiahlej štúdie skúmajúcej vplyv prekonaného covidu na psychické zdravie, ktorú v úvode apríla publikoval medicínsky časopis The Lancet, vyplynulo, že nespavosťou trpí asi 5 percent vyliečených, pričom bol len malý rozdiel v tom, aký priebeh infekcie pacient prekonal.