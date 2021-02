Najväčší stredoeurópsky súkromný osobný železničný dopravca RegioJet bude v tohtoročnej letnej sezóne opäť prevádzkovať vlakové spojenie zo Slovenska do Chorvátska. Prvý spoj by mal na cestu vyraziť v piatok 28. mája 2021 a pôjde po novej trase - z Bratislavy cez Budapešť a Záhreb do Rijeky a Splitu.