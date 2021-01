Študent navštevoval online hodiny svojho profesora: Úplnou náhodou zistil, že je už dva roky mŕtvy!

Aaron Ansuini, ktorý študuje výtvarné umenie na Montreal Concordia University v Quebecu, sa so svojím odhalením podelil na Twitteri. "Ahojte, prepáčte, ale práve som zistil, že profesor online kurzu, ktorý navštevujem, zomrel v roku 2019. Svoje prednášky, z ktorých sa učím nahral pred svojou smrťou," napísal.

HI EXCUSE ME, I just found out the the prof for this online course I’m taking *died in 2019* and he’s technically still giving classes since he’s *literally my prof for this course* and I’m learning from lectures recorded before his passing



..........it’s a great class but WHAT