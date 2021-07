Zhrozený mladík zabudol vystúpiť z vlaku cestou na maturitu: Neuveriteľné, čo sa začalo diať potom!

PARÍŽ - Mladý Parížan sa pri ceste vlakom na maturitnú skúšku tak zabral do opakovania, že prešiel cieľovú stanicu a vystúpil až na ďalšej. Mladík podľahol panike, ktorú ale vyriešila solidarita železnice, citlivý taxikár a zhovievaví policajti. Informovala o tom rozhlasová stanica France Bleu.

Mladý muž mal skúšku skladať 29. júna v Remeši. Zabraný do zápisníka prešiel svoju stanicu a vystúpil až v Nancy. Prepadol panike a obrátil sa na železnicu. Hoci problém nespôsobila, zaplatila mu 450 eur, aby sa stihol vrátiť v taxíku. Od Remeša ho v tej chvíli delilo 200 kilometrov.

A ponáhľajúci sa Parížan mal šťastie. Najprv narazil na nancyského taxikára Boudrisse Ben Abbu. "Rozhodol som sa vziať to cez Bar-le-Duc. Vedel som, že riskujem, pretože je tam obmedzenie na 80 kilometrov za hodinu," povedal vodič a priznal, že rýchlosť prekročil. "Na predpisy som úplne zabudol rovnako ako na to, že ohrozujem sám seba aj ostatných. Ten chlapec bol pre mňa v tej chvíli ako môj syn, bol som jeho rodina," povedal Abba.

Zdroj: Getty Images

V departemente Marne si ho všimli policajti a prinútili ho zastaviť. Keď zistili, o čo ide, vzali si študenta na starosť sami. A o chvíľu Abbovi zavolali, že to mladý muž stihol a skladá skúšku v Remeši. A ako dopadol, to by sa Abba rád dozvedel. Francúzske školy začnú maturitné výsledky zverejňovať 6. júla.