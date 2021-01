FOTO Počas pandémie prišla o prácu: Teraz kráska zarába 40-tisíc mesačne, keď zistíte ako...

GOLD COAST - Učiteľka gymnastiky Lauren Kennedyová zarába mesačne v prepočte viac ako 25-tisíc eur. Zaregistrovala sa do služby OnlyFans, kde zverejňuje pikantné videá. Čerešničkou na torte je fakt, že režisérom je jej vlastný manžel. Vraj to ich vzťahu len pomáha.

Lauren Kennedyová, rodená Angličanka, bola inštruktorkou gymnastiky, ktorá viedla lekcie na Gold Coast. Odkedy sa ale začala pandémia koronavírusu, je doma a bez práce. Keďže sa však vo svojom tele vždy cítila príjemne, rozhodla sa, že to skúsi na OnlyFans. Je pomerne prekvapivé, že jej účinkovanie podporuje manžel Jaymes Wright. Lauren sa totiž špecializuje na obsah výhradne pre dospelých. "Viem, do akých uhlov ísť, čo sa nám (mužom) páči," povedal Jaymes, ktorý videá režíruje, v austrálskej rozhlasovej šou The Kyle and Jackie O Show.

Dvojica sa stretla prostredníctvom Instagramu koncom roka 2019 po tom, ako Jaymes oslovil pôvabnú Britku. Po šiestich týždňoch randenia sa vzali. "Bola to okamžite skutočná láska. Mali sme ten najúžasnejší, neuveriteľný prvý rok manželstva," zdôverila sa mladá žena. Je presvedčená o tom, že "práca" pre OnlyFans je kľúčom k ich úspešnému vzťahu. Často totiž po vypnutí kamier zažívajú intímne chvíle. "Myslím si, že je to to, čo by mali robiť mladé páry, ak sa na to cítia. Udržiava to vzťah okorenený a ja to jednoducho milujem," odporúča.

Mesačne má okolo 1 000 až 1 500 predplatiteľov, pričom každý platí 25 austrálskych dolárov. Ľudia sa zaregistrujú na jej hlavný kanál, kam nahráva obsah každý deň. Zvyčajne ide o nahé fotky alebo videozáznamy. Predplatitelia jej ale môžu poslať správu, na základe ktorej vytvorí špecifickejšie video. Za akéto video si Lauren účtuje dvakrát toľko, čiže 50 dolárov. Takýchto odberateľov má zhruba 100 až 150. Mesačne si tak dokáže zarobiť viac ako 40-tisíc dolárov. Ľudia, ktorí platia za jej služby, sú vraj veľmi milí. "Bola som prekvapená, že sú veľmi úctiví, mám s nimi len pozitívne skúsenosti," dodala na záver.