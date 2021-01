Úžasná FOTO dvojičiek, ktoré prišli na svet cisárskym rezom: Toto chirurgovia ešte nikdy nevideli

LONDÝN - Dvojčatá Aria a Skylar sa narodili vlani v novembri v Anglicku. V matkinom brušku sa delili o jednu placentu a neprestajne tak pociťovali vzájomnú prítomnosť. Tú si očividne preniesli aj do života a neprestávajú sa k sebe túliť. Šťastní rodičia zverejnili fotografiu, na ktorej sa k sebe túlia tesne po narodení.

Kyran Trodden (25) a jeho partner Ryan Morgan (28) sa vlani v novembri stali rodičmi dvojičiek Arie a Skylar, ktoré im porodila náhradná matka. Príchod dvojčiat na svet zvyčajne prebieha v malom časovom slede, tieto dve dievčatká však prišli na svet v rovnakom čase, pretože sa vyvíjali v spoločnej placente. Keď chirurgovia vykonali cisársky rez, nemohli uveriť vlastným očiam; bábätká sa objímali. "Vyzerali ako koaly, ktoré sa navzájom objímajú. Bolo to úžasné," spomína si Ryan v rozhovore pre Today Parents.

Zdroj: profimedia.sk

Tehotenstvo náhradnej matky sprevádzali komplikácie, pretože v dvadsiatom týždni lekári zistili, že medzi dvojčatami dochádza k transfúznemu syndrómu (TTTS). Znamená to, že jedno z dvojčiat bolo zásobované krvou menej a druhé, naopak, viac. Predčasný pôrod so šťastným koncom bol tak pre oboch rodičov veľkou úľavou. Ich deti strávili niekoľko týždňov na novorodeneckej jednotke intenzívnej starostlivosti, ale teraz sú už doma a v poriadku. "Sú priam zosynchronizované. Vydávajú súčasne rovnaké zvuky. Navzájom sa upokojujú a potrebujú cítiť vzájomnú prítomnosť," prezradil Kyran.

Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: profimedia.sk

Spomenul aj to, že keď zdravotná sestra potrebovala dvojičky upokojiť, vložila ich do toho istého inkubátora a ony prestali okamžite plakať. "Vždy si nájdu jedna druhú a pritúlia sa k sebe. Niekedy sa aj bojíme, či môžu dýchať, ale sestra nás ubezpečila, že sú to zbytočné obavy. Bábätká sa vraj uložia presne tak, aby sa obe cítili dobre. Sme za ne veľmi vďační a tešíme sa," uzavreli rodičia.