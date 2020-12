Odporné odhalenie: Vedci zistili, čo všetko zjeme za celý život

Ľudia za týždeň zjedia ekvivalent platobnej karty, ukázala štúdia Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) z roku 2019. Plasty sa do ľudského tela dostávajú predovšetkým pitím znečistenej vody, ale tiež konzumáciou potravín, ako sú mušle, ktoré ľudia väčšinou jedia v celku, takže aj s mikroplastami v tráviacom trakte týchto živočíchov.

Agentúra Reuters využila spomínaný výskum na to, aby ukázala, aké veľké množstvo plastu zjeme za rôzne časové obdobia. Za mesiac je to podľa jej prepočtov ekvivalent základnej lego kocky 2x4 a za rok toľko plastu, koľko obsahuje hasičská helma. Za desať rokov je to až 2,5 kg plastu, čo sa rovná napríklad veľkému kustu plastového potrubia. No a za celý život sa bavíme o 20 kg plastu.

Zdroj: Getty Images

Produkcia plastov sa za ostatných päťdesiat rokov prudko zvýšila a výroba lacných predmetov na jedno použitie rastie. Niektoré plasty sa v prírode nerozkladajú, ale len rozpadajú na menšie čiastočky, takže sa nakoniec dostávajú všade. Hromadia sa na plážach, dusia morské živočíchy a končia v potravinovom reťazci. Malcom Hudson, ktorý vyučuje enviromentalistiku na Southamptonskej univerzite, upozorňuje, že v prírode sa začína hromadiť veľké množstvo ešte menších čiastočiek, tzv. nanoplastov, ktoré je oveľa ťažšie odhaliť, ale ktoré tiež konzumujeme. "Tie sa nám môžu dostávať do krvi alebo lymfatického systému a hromadiť sa v orgánoch," poznamenal.