FOTO V odľahlej púšti objavili záhadný objekt: Ešte záhadnejšie je to, čo sa s ním stalo

Odborníci nedávno nad utahskou púšťou počítali ovce hruborohé. Na mieste ukrytom medzi vysokými skalami ich upútal kovový monolit, vedľa ktorého neskôr pristáli, aby ho bližšie preskúmali. Po zverejnení fotiek však neuviedli jeho polohu, pretože nechceli, aby sa do lokality začali hrnúť skupiny zvedavcov.

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'...@KSL5TV #KSLTV #Utah



