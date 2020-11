VIDEO Žena pracovala z domu, keď jej psy začali štekať: Pozrela von oknom a... dve hodiny nemohla vyjsť von!

Robyn Schnesselová pracovala z domu, keď jej dvaja psy začali z ničoho nič strašne štekať na vchodové dvere. Pozrela sa teda von cez okno a okamžite zmeravela. Na verande totiž zbadala aligátora. Keď si pozrela záznam z bezpečnostnej kamery umiestnenej nad zvončekom, zistila, že je tam už hodnú chvíľu. "Na kamere bol už dobrých dvadsať minút predtým, než ho zbadali moje psy. Musím povedať, že som od strachu úplne stuhla," uviedla pre televíziu WCBD.

Schnesselová následne privolala odborníkov na odchyt divokej zveri. No keď sa dozvedela, že mal prísť aj lovec, ktorý by aligátora zabil, odvolala ich. Namiesto toho počkala, kým sám odíde. Stalo sa tak po zhruba dvoch hodinách. Keď mala zhodnotiť pre médiá tento svoj zážitok, povedala, že bol presne taký, aký celý rok 2020. "Bolo to šialené, strašidelné a smiešne zároveň," dodala.