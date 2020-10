BRATISLAVA - Vždy, keď sa vyberiem na prechádzku do jesennej prírody, beriem so sebou aj tenkú plátennú tašku. Málokedy totiž prídem domov s prázdnymi rukami. Raz sú to šišky, inokedy žiarivo sfarbené listy, bobuľky či zopár gaštanov. Tiež patríte k tým, ktorí si svoj domov radi skrášlia podľa ročných období? Potom nepremeškajte inšpiráciu v podobe jesenných vencov na dvere.