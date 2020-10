Matka nemôže spávať kvôli susede, ktorá príliš hlasno sexuje: Neuveriteľná reakcia úradu

Neznáma matka z anglického mesta Manchester sa posťažovala, že od marca prežíva kvôli svojim susedom hotovú mizéru. Tvrdí, že kvôli žene, ktorá býva vo vedľajšom byte, nemôže poriadne spávať ani ona ani jej tri deti vo veku jeden, dva a štyri roky. "Deje sa to každú noc, je to príšerné. Buď sexuje alebo sa s niekým háda. Odkedy sa začala pandémia, je to ešte horšie," povedala v rozhovore, ktorý poskytla denníku Manchester Evening News.

Zdroj: Getty Images

Žena sa vraj pokúšala s neukáznenou susedkou dohodnúť slovne cez okno aj formou písomného odkazu, no nič sa nezmenilo. Ešte v júli preto kontaktovala miestny úrad so žiadosťou o pomoc. Pracovníci poslali susede dva listy, no pre pandémiu nemohli prísť na miesto osobne, aby posúdili závažnosť situácie. Minulý týždeň ich trojnásobná matka opäť oslovila, no odpoveď, ktorú dostala, ju doslova šokovala. "Oznámili mi, že v tejto veci nemôžu nič robiť, pretože suseda vydáva pri sexe prirodzený zvuk. Je to neskutočné, vôbec kvôli tomu nemôžem spávať," hovorí.

Úradníci sa nakoniec rozhodli do domu nainštalovať merač hluku. Ak zaznamenajú zvýšené hodnoty, začnú sa prípadom opäť zaoberať. "Naši zamestnanci navštívili danú nehnuteľnosť v sobotu 17. októbra o 1:20 hod. ráno na základe telefonickej sťažnosti na zvýšený hluk. Nič také ale na mieste nespozorovali. Čakáme ešte preto na výsledky šetrenia merača hluku," uvádza sa v oficiálnom stanovisku.