VIDEO Vedci desaťročia nevedeli vysvetliť záhadné kruhy v púšti: Dopomohol k tomu slávny matematik

Pôvod záhadných kruhov púštnej trávy, ktoré boli po prvý raz spozorované v juhoafrickej púšti Namib, sa stal predmetom mnohých diskusií. Už v minulosti v tejto súvislosti vzniklo viacero teórií. S tou zatiaľ poslednou prišli vedci z Univerzity v Göttingene. "Medzi teoretickými vegetačnými modelmi, ich predpokladmi a nedostatkom empirických dôkazov o správnosti modelovaných procesov, existuje z ekologického hľadiska silná nerovnováha," vysvetľuje vedúci výskumného tímu Stephan Getzin, ktorý so svojimi kolegami analyzoval záznamy zachytené dronmi nad austrálskou púšťou.

Here is our new article on bridging #ecology and physics to explain the Australian #FairyCircles.

It is open-access: https://t.co/420EouRFQM @kingspark_wa, @uwanews, @bengurionu