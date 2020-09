VIDEO s hadom je už beztak desivé, no sledujte ten nečakaný zvrat! Bude vám behať mráz po chrbte

Nie je celkom jasné, čo sa deje v tomto videu, všetci užívatelia sa ale zhodli v tom, že by v žiadnom prípade nechceli byť na mieste dotyčného mladíka. Ten stojí na akejsi šikmej ploche a balansuje. Popritom sa snaží chytiť hada, ktorý skĺzol do vody. Rukami ho vyšmarí hore, pričom takmer stratí rovnováhu. Plaz ale opäť skĺzne do vody. Potom ale nastane nečakaný a poriadne hororový zvrat, keď sa zhora zošmykne druhý, oveľa väčší had. To už chlapík nezvládne a v šoku padá do vody aj on.

WTF is going on here pic.twitter.com/bWy1ro8833 — The Unexplained (@Unexplained) September 24, 2020

Video si do týchto chvíľ pozrelo už takmer 400-tisíc užívateľov. Viacerí z nich priznali, že keby sa ocitli v podobnej situácii, tak by asi pustili do gatí. "Toto ma úplne vyviedlo z miery," napísala jedna dievčina. Ďalší zas podotýkajú, že chlapík sa správa divne. Najprv totiž hada vytiahne von z vody a potom sa ho bojí.