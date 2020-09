Ľudia v panike: Objavili sa nové prípady vykoreneného vážneho ochorenia, nie sú z vakcíny!

Vírusom pochádzajúcim z vakcíny (PVDVc) sa v minulom desaťročí podľa WHO na celom svete nakazilo 1271 ľudí. Nešlo však o ľudí, ktorí boli očkovaní, ale naopak o tých, ktorí imunizovaní neboli. Keď WHO ohlasovala historické vykorenenie obrny v Afrike, na mysli mala vymiznutie živého vírusu. Už dva dni nato ale Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí OSN (OCHA) v Sudáne prekvapivo ohlásil najmenej trinásť nových prípadov obrny.

Sociálne siete okamžite reagovali. Plán WHO na vykorenenie obrny sa vraj teraz obracia proti samotnej organizácii a OSN bola nútená priznať, že zdrojom epidémie v Afrike je vakcína financovaná nadáciou manželov Billa a Melindy Gatesových. OCHA aj WHO upresnili, že nové prípady boli spôsobené poliovírusom 2. typu obsiahnutým vo vakcíne. Nejde o "živý" typ poliovírusu, ktorý je teraz aktívny už len v Afganistane a Pakistane, ale o vzácnu mutáciu vírusu v očkovacej látke. "Vakcína obsahuje vírus, ktorého účinok bol oslabený tak, aby nemohol ochorenie vyvolať. Ak je podaná ústami, vírus z nej sa vylúči stolicou," vysvetlil koordinátor umunizačného programu WHO v Afrike Richard Mihigo. Na miestach s nedostatočnou asanáciou sa môže stať, že vylúčený vírus koluje v prostredí. Deti, ktoré s takým vírusom prídu do styku, môžu byť pasívne naočkované. Vo veľmi vzácnych prípadoch môže vírus z vakcíny zmutovať, je opäť infekčný a schopný vyvolať komplikácie či dokonca ochrnutie.

Zdroj: Getty Images

Spomínané nové prípady nákazy teda nie sú prípady druhotných účinkov vakcíny, ale nedostatočnej ochrany, upozornil hovorca Iniciatívy za globálne vykorenenie detskej obrny (GPEI) Oliver Rosenbauer. WHO trvá na tom, že ak je obyvateľstvo dobre imunizované, potom je chránené pred oboma typmi vírusu. Ešte v auguste organizácia pripomenula, že v šestnástich afrických štátoch stále koluje poliovírus 2. typu, ktorý sa môže "presadiť" v oblasti s malou preočkovanosťou. O tomto riziku sa v súčasnosti hovorí v súvislosti s pandémiou koronavírusu, počas ktorej bolo zastavených niekoľko výskumov vakcín, i keď neskôr boli opätovne obnovené.

Zdroj: SITA/Alexander Zemlianichenko Jr/ Russian Direct Investment Fund via AP

Podľa WHO bolo od roku 2010 na svete zaznamenaných 1271 prípadov obrny spôsobenej poliovírusom 2. typu. Ide o mizivé číslo v porovnaní s desiatimi miliardami očkovacích látok, ktoré boli za toto obdobie aplikované. "Nízke riziko PVDVc je neporovnateľné s ohromným prínosom vakcinácie pre verejné zdravie. Každoročne sa vďaka nej podarilo zabrániť stovkám tisícov prípadov obrny," uviedla WHO v roku 2017. Napriek tomu je ale v ostatných rokoch patrný trend rýchlejšieho nárastu prípadov PVDVc. Vlani ich bolo 368, rok predtým 104. Od roku 2018 je týchto prípadov viac než obrny spôsobenej "živým" vírusom. Aby sa zabránilo riziku mutácií, bola vyvinutá nová vakcína. Je geneticky stabilnejšia, nemôže sa geneticky modifikovať a zaktivizovať a vytvoriť nové kmene. Súčasnú vakcínu má podľa Mihiga nahradiť koncom septembra alebo začiatkom októbra.