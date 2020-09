Novomanželia vyrazili dych svojimi svadobnými FOTO: Keď sa ale dozviete pravdu

Ryana (30) a Skye (28) Mayersových prinútili súčasné pandemické opatrenia znížiť počet osôb na ich svadbe. Rozhodli sa preto, že toto bude jediné obmedzenie, ktoré sú ochotní vo svoj veľký deň akceptovať. Jedinečnosť svadobného obradu spečatili adrenalínovými fotografiami z útesu Hawksbill Crag Cliff na turistickom chodníku Whitaker Point v americkom štáte Arkansas.

"Pandémia zmenila naše plány. Preto sme si chceli všetko vynahradiť fotografovaním na nejakom ikonickom mieste, aby to bolo čarovné a nezabudnuteľné," uviedol Ryan na margo nebezpečného pózovania svojej manželky, ktorá visí z obrovského útesu. Užívatelia ich za to poriadne skritizovali. Nepáčilo sa im, že kvôli lajkom na sociálnej sieti riskujú svoje vlastné životy.

No ako sa ukázalo, všetko to bolo trochu inak. Dvojica vzápätí zverejnila fotografie zachytávajúce nevestu s bezpečnostným lanom a výstrojom šikovne ukrytými pod jej šatami. Všetci prítomní boli vraj dobre trénovaní v lezení. Okrem mladomanželov to boli aj svedok ženícha Gage, sestra nevesty Summer, jeden expert na zlaňovanie a fotograf.