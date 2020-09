Milionár (†90) spustil šialenú honbu za pokladom: Zomrelo pri nej niekoľko ľudí, nakoniec ho našli!

V júni Fenn oznámil, že jeho poklad vo Wyomingu objavil neznámy šťastlivec. Truhlu v horách zberateľ schoval pred zhruba desiatimi rokmi. Ukrytím pokladu chcel inšpirovať ľudí k preskúmaniu prírody a zároveň dať nádej tým, ktorých zasiahla ekonomická kríza. Nápovedy o tom, kde sa poklad nachádza, boli obsiahnuté v básni s 24 veršami vo Fennovej autobiografii The Thril of the Chase (Vzrušenie z honby). Podľa milionára truhla s pokladom s hmotnosťou 18 kg obsahovala zlato, rubíny, smaragdy, diamanty, vzácne mince, čínske podobizne z nefritu a predkolumbovské sošky. Jeho hodnota podľa odhadov bola viac ako milión dolárov.

Zdroj: SITA/AP/Forrest Fenn

Poklad sa v priebehu rokov podľa Fenna vydalo hľadať asi 350 000 ľudí z celého sveta. Niektorí dokonca dali výpoveď v práci a zasvätili honbe za truhlou svoj život. Smutným faktom však je, že niekoľko ľudí pri tom tragicky zahynulo. Polícia zberateľa opakovane žiadala, aby honbu ukončil, pretože sa ľudia pri pátraní dostávali do nebezpečných situácií. Fenn to ale odmietol s tým, že by to nebolo fér voči tým, ktorí na pátranie vynaložili svoj čas a peniaze. Pokúsil sa však aspoň zúžiť okruh pátrania, keď vyhlásil, že sa poklad nenachádza na nebezpečnom mieste, ale nie je ani tam, kam by sám došiel starý muž. Indíciu ale napriek tomu mnohí ignorovali. Po nájdení pokladu mal Fenn zmiešané pocity a vyjadril miernu ľútosť nad tým, že už sa to skončilo. "Blahoželám tisíckam tých, ktorí sa na pátraní podieľali, a dúfam, že budú naďalej priťahovaní prísľubom ďalších objavov," uviedol vtedy na svojom webe.

Zdroj: SITA/AP

Forrest Fenn vyrástol v Temple v Texase. Jeho otec bol školský riaditeľ. Spolu s rodinou trávil letné prázdniny v Yellowstonskom národnom parku, kde s bratom zažívali mnohé dobrodružstvá. Takmer dvadsať rokov pôsobil v americkom letectve a počas vojny vo Vietname bol bojovým pilotom. Po návrate do Texasu sa s manželkou a dvomi dcérami presťahoval do Santa Fe, kde sa stal jedným z najúspešnejších galeristov. Rád sa bavil a i po svojich 80. narodeninách pravidelne usporadúval večierky.