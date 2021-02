Extrémna žgrloška: VIDEO Žena je milionárka, ale šetrí spôsobom, z ktorého vám príde zle!

Rodáčka z Las Vegas, ktorá sa objavila v programe televízie TLS s názvom Extreme Cheapskates (Extrémni žgrloši) uviedla, že prišla na to, ako ušetriť peniaze v každom aspekte svojho života.

Ohrievač na vodu necháva vypnutý. Zapína ho vždy iba na 22 minút predtým, ako sa ide ráno osprchovať, aby bola voda dostatočne teplá. Podľa nej by každá ďalšia minúta bola mrhaním. Už pri takomto jednoduchom opatrení sa jej podľa vlastných slov darí ušetriť 80 dolárov (cca 66 eur) mesačne. Každý rok ušetrí desaťtisíce dolárov aj tým, že si nekúpi nič nové.

Súčasťou jej šetrnej rutiny je aj používanie tej istej starej špongie, až kým sa nerozpadne a nezhnije a iba jedného noža, ktorý nikdy neumýva, ale iba utrie do uteráka.

Dom jej po rozvode prenechal jej bývalý manžel Michael a dobrovoľne v ňom upratuje zadarmo, aby Aimee mohla každý mesiac odložiť ďalších v prepočte 330 eur za náklady na upratovanie. Toto riešenie považuje milionára za výhru pre obe strany, pretože tým zároveň svojmu ex poskytuje cvičenie a udržuje ho v kondícii.

Nehanbí sa priznať ani to, že v rámci šetrenia používa aj plechovky s mačacím jedlom, ktoré neváha servírovať hosťom. Teší sa, keď za konzervu ušetrí 30 centov.

Na pravidelné služobné cesty, ktoré trvajú autom štyri hodiny tam a štyri hodiny spať, využíva svoj 17 rokov starý Mustang. Nemusí si tak však kupovať letenku za 250 dolárov (cca 210 eur).

Keď sa jej auto pokazilo a mechanici od nej pýtali peniaze na opravu, vynašla sa a zašla radšej na miestne letisko, kde sa jej podarilo prehovoriť pilota malého súkromného lietadla, aby ju vzal zadarmo so sebou. „Keď zachádzam do týchto extrémov, myslím si, že to ľudia vidia a strašne ich to štve, ale je mi to jedno. Šetrí to peniaze," dodala Aimme.