VIDEO Chlapec (7) si kýchol a pocítil silnú bolesť: Neuveriteľné, čo vysmrkal z nosa

DUNEDIN - Keď pred dvomi rokmi stratil chlapec menom Sameer kúsok lega, nikomu to neprišlo podozrivé. Len nedávno však rodičia prišli na to, že lego skončilo v jeho nose. Z nájdenia dávno strateného kúska plastu mal obrovskú radosť.

Sú situácie, pri ktorých deti jednoducho neustriehnete. Tak, ako Mudassir Anwar, otec sedemročného Sameera z Nového Zélandu. V roku 2018 prišiel o kus lega. Rodičia si z toho ťažkú hlavu nerobili, podobné veci sa predsa strácajú často. Neskôr ale zistili, kam lego zmizlo. "Jedného dňa nám povedal, že si do nosa vložil malý kus lega. Snažili sme sa to vytiahnuť, ale nešlo to," hovorí Anwar.

Zdroj: Youtube/1 NEWS

Spolu so svojou manželkou vzal syna k miestnemu lekárovi, ktorý ho dôkladne prezrel, no stratený kus lega v nose nenašiel. Lekár rodičom povedal, že chýbajúci kus sa už medzičasom mohol dostať do zažívacieho traktu. Z tela sa tak dostal von prirodzenou cestou v podobe stolice. Odvtedy rodina lego neriešila.

No uplynulý víkend jedol Sameer cupcake, keď si zrazu kýchol. V nose v tom momente pocítil ostrú bolesť. "Jeho mama mu potom pomohla vysmrkať sa a práve vtedy z neho vyšla vec, ktorú sme hľadali posledné dva roky," priblížil Mudassir. Sameer bol ohromený, keď opäť uvidel dávno stratený kus lega a rovnako aj jeho rodičia.