VIDEO Na viacerých miestach sveta ľudia počuli zvláštne zvuky: Fenomén doteraz nikto neobjasnil

MADRID - Ľudia po celom svete počujú "apokalyptické" zvuky z oblohy a niektorí tvrdia, že je to ako z hororového filmu. Znie to ako hučanie či hvizd, ktoré boli zaznamenané vo viacerých kútoch Zeme vrátane Európy.

Obyvatelia rôznych kútov sveta si v posledných mesiacoch všimli zvláštne zvuky vychádzajúce z oblohy. Prvýkrát ich zaznamenala neznáma osoba v španielskom Madride ešte v apríli. Z oblohy bolo údajne počuť veľmi hlboký hluk. Spočiatku si ľudia mysleli, že to bolo len lietadlo, ktoré preletelo príliš nízko. Neskôr ale vyšlo najavo, že v tom čase žiadne neletelo, a preto zostali zmätení.

Druhýkrát zvuk zaznamenala bezpečnostná kamera v Lakewoode v americkom Colorade. Vo videu je počuť vysoký tón, na serveri Youtube ho zdieľal užívateľ menom B Pina. "Počuli to aj moji spolupracovníci, ktorí bývajú osem kilometrov odtiaľto. 2. mája sa to stalo niekoľkokrát od 6:44 do 7:20 ráno. Znelo to ako nejaká flauta alebo pikola. Vie niekto, čo to je? Zvláštne," poznamenal. Iný muž prezradil, že tento zvláštny hluk bolo počuť aj v iných mestách v Colorade.

Prvé správy o tomto záhadnom fenoméne sa objavili ešte v 70. rokoch 20. storočia. V roku 2004 ich vyšetroval geovedec David Deming, nedokázal však určiť, čo bolo príčinou. Ľudia zvuky zvyčajne opisujú ako hlboký bzukot. V roku 2012 sa učiteľ prírodovedy a bývalý profesor na Univerzite v Britskej Kolumbii Glen MacPherson rozhodol vytvoriť mapu a databázu tohto hluku, aby zdokumentoval, kedy a kde ho bolo počuť. Odhaduje, že zvláštne bzučanie počujú iba asi štyri percentná svetovej populácie. Aj keď sa zvuky pravdepodobne dajú vedecky vysvetliť, niektorí sa domnievajú, že ide o biblický výjav. Biblia totiž tvrdí, že keď trúbilo sedem anjelov, na zem dopadali hrozné veci ako krupobitie, oheň zmiešaný s krvou či veľká hviezda horiaca ako pochodeň.