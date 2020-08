Dievčina (24) pociťovala silné pálenie v končatinách: Trpela stredovekou chorobou, prišla o nohu!

Zdroj: The New England Journal of Medicine

LONDÝN - Odborný časopis The New England Journal of Medicine priniesol informácie o mladej pacientke, ktorú len nedávno pripravil o nohu ergotizmus, čiže otrava námeľom. Ide o hubové ochorenie, ktoré sužovalo obyvateľov starého kontinentu ešte v období stredoveku. Počas morovej epidémie postihovalo najmä najchudobnejšiu časť obyvateľstva, ktoré konzumovalo múku z obhnitého obilia.