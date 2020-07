FOTO Opičí proces sledovali celé USA: Neuveríte, z čoho obžalovali učiteľa, dali za pravdu Biblii!

"Nevedel som nič o evolúcii, keď som ten zákon navrhoval, ale čítal som v novinách, že deti chodia domov zo školy a hovoria rodičom, že v Biblii sú nezmysly," vysvetlil poslanec štátu Tennessee John Butler. Príslušný zákon v tomto štáte od marca 1925 (až do roku 1967) zakazoval učiteľom na štátnych školách učiť teóriu popierajúcu božské stvorenie človeka. Pritom ale povoľoval učebnicu, ktorá evolučnú teóriu opisovala.

John Thomas Scopes Zdroj: profimedia.sk

Za opičím procesom stál Newyorčan George Rappleyea, ktorý v Daytone viedol banskú spoločnosť a presvedčil tamojších podnikateľov, že súdny spor na takto kontroverznú a diskutovanú tému by mohol prilákať pozornosť na dvojtisícové mestečko. A to sa aj stalo. Súdne konanie sledovali stovky novinárov, proces prvýkrát v histórii v priamom prenose prenášal rozhlas. Do tímu obžaloby sa totiž podarilo získať trojnásobného kandidáta na prezidenta USA Williama Jenningsa Bryana, medzi obhajcami bol aj zas slávny advokát Clarence Darrow. O 24-ročného učiteľa Scopesa, ktorý sa nechal presvedčiť, aby sa stal obetným baránkom, šlo až v druhom rade. Obžalovaný bol v máji 1925, pričom väzbe sa vyhol vďaka kaucii, ktorú za neho zaplatil majiteľ denníka Baltimore Sun Paul Patterson. Proces sa začal 10. júla 1925. Sudca John Raulston začínal každý deň konanie modlitbou a väčšina z porotcov chodila pravidelne do kostola. Keď sa z procesu stala fraška, jedenásty deň Darrow požiadal o uznanie Scopesa za vinného, aby sa kauza mohla dostať pred súd vyššej inštancie. John bol odsúdený, aby zaplatil pokutu sto dolárov.

Scopesovi obhajcovia Zdroj: profimedia.sk

Vypočutie pred Najvyšším súdom štátu Tennessee sa začalo v máji 1926, verdikt bol vynesený v januári nasledujúceho roka. Súd uznal Butlerov zákon za ústavný, ale rozsudok nad Scopesom zrušil kvôli procesnej chybe - pokutu mala podľa neho udeliť porota, nie sudca Raulston. Scopesov proces eskaloval rozopru medzi evolucionistami a kreacionistami (zástancovia teórie stvorenia) a niekoľko ďalších štátov USA krátko po tom prijalo zákon, ktorý zakazoval vyučovať evolučnú teóriu. Až v roku 1968 rozhodl Najvyšší súd USA, že podobný zákaz porušuje ústavu Spojených štátov, v ktorej sa píše, že štátne školy nesmú podporovať žiadne náboženstvo.