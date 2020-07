Budúca mamička si nakrútila pohyb v brušku: Keď si pozrela VIDEO a ten DETAIL, zmeravela od hrôzy

Istá mladá tehotná Britka strážila dom svojej sestre, ktorá bola odcestovaná. Bývala tam sama, len so psom a mačkou. Jednej noci ucítila v bruchu pohyby dieťatka a nakrútila si to na video. Keď si ho neskôr pozrela, zmeravela od hrôzy. Na jeho konci sa totiž pri posteli objaví niečo, čo vyzerá ako čierna hlava. Domáce zvieratá to byť nemohli, pretože sú obidve biele.

Mnohí užívatelia Redditu, kde boli zábery zverejnené, podotkli, že že im to pripomínalo hlavu malého dieťaťa. "Najprv som si vôbec nevšimol. Teraz už to vidím a želám si, aby som to radšej nevidel. Je to fakt poriadne strašidelné," napísal jeden z nich.

Mladá žena okrem záhadného úkazu už v dome nezaznamenala žiadny iný paranormálny jav. Niektorí si myslia, že bolo všetko zohrané, to ona ale razantne popiera.