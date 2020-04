FOTO Žena (30) porodila dievčatko, no potom zažila brutálny šok: Lekári nechápali, čo sa deje!

WISCONSIN - Tridsaťročná Lyndsey Alticeová zostala pri pôrode poriadne zaskočená. Po tom, čo porodila dievčatko, cítila, že sa to ešte neskončilo. O chvíľu už bolo na svete aj druhé dieťaťko, o ktorom vôbec netušila, že ho čaká. Ako je možné, že si to lekári nevšimli? Vraj za to môže amniotický vak.