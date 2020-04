Maria (31) prežíva v karanténe nečakanú sex aféru: Pikantné priznanie o jej milencovi

Opatrenia súvisiace s pandémiou zmenili život každého z nás a oklieštili aj možnosti nevery a mimomanželských vzťahov. Svoje o tom vie Marie z anglického Ascotu, ktorá sa veľmi rada zoznamuje s mužmi cez zoznamku IllicitEncounters, kde objavila aj svoj posledný úlovok. Ide o majiteľa reštaurácie, s ktorým stihla mať sex iba raz, a to deň predtým, ako britská vláda zaviedla v krajine viaceré obmedzenia. Odvtedy spolu komunikujú každý deň cez internet. Žena ale priznala, že už to nezvláda. "Virtuálny sex nikdy nenahradí ten skutočný, tak asi poruším pravidlá a stretnem sa s ním," špekuluje. Jej milenec vraj zvláda situácia veľmi zle a bude žiadať štát o dotáciu, pretože musel zatvoriť reštauráciu.

Zdroj: Getty Images

Marie, ktorá sa živí ako osobná trénerka, si na zoznamke našla už množstvo dobre situovaných milencov. Začala s tým po rozvode, pričom údajne vždy mala šťastie na starších zabezpečených mužov. Prvý bol istý finančný riaditeľ, ktorý hľadal sex, pretože jeho manželka už stratila o túto aktivitu záujem. Na svojho prvého milenca spomína Britka iba v dobrom, pretože bol veľmi veľkorysý a zahŕňal ju darčekmi. Keď sa jej však naskytla príležitosť a oslovil ju ďalší bohatý chlapík, neodmietla. A takto to išlo ďalej. Často sprevádza milencov na služobných cestách v zahraničí, robí im spoločnosť. Oni nechcú opustiť svoje manželky a Marie to ani od nich nežiada. Skúšala sa vraj zoznámiť aj s niekým nezadaným, ale zatiaľ to nevyšlo.

Zdroj: Getty Images

"Mám len 31 rokov a stále som vo fáze, keď sa teším z adrenalínu, ktorý začnem pociťovať vždy, keď mám sex po prvý raz s niekým novým a neznámym," hovorí. Hoci sa Marie počas obmedzujúcich opatrení zoznámila s ďalšími dvomi mužmi, stále je "verná" nešťastnému majiteľovi reštaurácie. "Nemôžem ho teraz pustiť k vode. Je úplne na dne a ja mu chcem pomôcť," tvrdí.