VIDEO Prehistorický les v Alabame ukrýva hotový poklad: Vedci hovoria o jedinečnom objave

Na brehoch prehistorickej rieky v Alabame stál zhruba pred 60-tisíc rokmi cyprusový les. Jeho stromy postupne odumierali, padali na jej dno a neskôr ich zaliala morská voda. Pod nánosmi bahna zostali ukryté až do roku 2004, kedy ich v mimoriadne dobrom stave odhalil hurikán Ivan, ktorý sa prehnal pobrežím Mexického zálivu. O ich drevo sa začali vlani v decembri zaujímať tímy vedcov a priniesli na povrch prvé vzorky, ktoré zostali vďaka nedostatočnému prísunu kyslíka takmer nedotknuté. "Potápanie v týchto miestach prináša zvláštny pocit návratu v čase. Drevo je stále živé a udržuje si svoju vnútornú farbu," uviedol člen výskumného tímu Brian Helmuth.

