Dievčina zašla so svojím priateľom do wellnessu: TRAPAS, čo tam zažila, si ani neviete predstaviť

Anbara sa v týchto ťažkých časoch podelila o svoju nezávideniahodnú skúsenosť z wellness pobytu v Nemecku, na ktorý vyrazila ešte pred desiatimi rokmi so svojím vtedajším priateľom. Už na recepcii ich upozornili, že do bazéna musia vstupovať v plavkách, ale do sauny iba nahí. "S priateľom sme sa dohodli, že sa stretneme v saune. Vyzliekla som sa, ako nám bolo povedané, a malým uterákom som si prekryla iba intímne partie," začína svoje rozprávanie na Twitteri.

As a public service in these stressful times I'd like to offer, as a palate cleanser, the most embarrassing moment of my life.



10ish years ago, my ex bf and I visited a spa in Germany. It's swimsuits in the pool but you have to be naked in the sauna.



Btw I speak no German. 1/