FOTO V Ríme predstavili prastarú svätyňu: Podľa archeológov bola zasvätená legendárnemu Romulovi

Nový objav na prvý pohľad nevyzerá nijako zvlášť zaujímavo. V odkrytej jame pod starou budovou Senátu možno zahliadnuť tvar, ktorý najviac pripomína kamennú vaňu. Podľa archeológov je tento 1,4 metra vysoký objekt sarkofág a valcovitý útvar vedľa neho pravdepodobne slúžil ako oltár. Oba predmety sú vytesané zo sopečnej horniny tuf, ktorá sa vyťažila z neďalekého kapitolského pahorku.

Podľa legendy boli Romulus a jeho brat Remus, synovia boha Marta, vyhodení v košíku do rieky Tiber. Z vĺn ich vylovila vlčica, ktorá ich kŕmila svojím mliekom. Dvojčatá potom okolo roku 753 pred naším letopočtom údajne založili Rím, na jeho základoch sa však dali do súboja, z ktorého vyšiel víťazne Romulus.

Nikto sa nedomnieva, že by sarkofág niekedy naozaj obsahoval Romulove kosti, uvádza legendu na pravú mieru archeologička Patrizia Fortiniová. Schránka je zhruba zo šiesteho storočia p. n. l., teda asi o dvesto rokov mladšia než zakladateľ talianskej metropoly. "Nevieme, či Romulus vôbec fyzicky existoval," pokračuje Fortiniová.

Niektoré staroveké dokumenty však tvrdia, že Romulus nebol len bájou a po svojej smrti bol pochovaný na mieste dnešného náleziska. Sarkofág a oltár preto mohli slúžiť ako pomník. Podľa ďalších legiend Romulus zomrel násilnou smrťou a bol rozsekaný na kúsky, alebo že ho na sklonku života prijal na nebesá jeho otec Mars. Na mieste objavu pokračujú vykopávky a úrady sa domnievajú, že verejnosť sa do podzemného priestoru bude môcť pozrieť zhruba do dvoch rokov. Romulova svätyňa by sa tak stala súčasťou jednej z najnavštevovanejších rímskych pamiatok - Forum Romanum - ktorá bola v starovekom Ríme centrom verejného života.