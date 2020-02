Tehotná žena šla na kontrolu ku gynekologičke: V čakárni zažila totálny šok, TOTO vidieť nechcela!

Tehotná žena zažila na kontrole u lekára poriadny šok. Keď zašla na gynekologické vyšetrenie, v nemocnici si všimla manžela svojej najlepšej kamarátky. Nebol však sám a už vôbec nebol so svojou manželkou, ale s inou mladou tehotnou ženou. "Bola viditeľne tehotná. Tým, čo robili, pôsobili ako pár! Sedeli v rohu a všimla som si ich, keď som sa išla napiť," napísala užívateľka na stránke Mumsnet.

Zdroj: Getty Images

Dvojica si ju údajne nevšimla. Jej kamarátka svojho manžela veľmi miluje, a preto nevie, ako jej to má povedať, aby sa z toho nezrútila. "Ako jej to mám povedať? Bola som v šoku, keď som to videla," priznala.

Príspevok komentovali stovky užívateľov. Mnohé ženy uviedli, že to nemusí byť tak, ako to na prvý pohľad vyzeralo. Ďalší si zase myslia, že by to určite mala priateľke povedať. "Musíte jej to povedať, ale je tu možnosť, že vám nebude veriť. On bude pravdepodobne klamať a povie, že sa vám to len zdalo," znie jeden z komentárov. Ďalšia žena navrhuje, aby sa svojej kamarátky opýtala, či sa náhodou s manželom medzičasom neodlúčili.