Sexi blondínka (26) pobúrila ľudí svojou každodennou rutinou: TOTO robí pre manžela už o 4:30 ráno!

Brooke Smithová z austrálskeho Brisbane vo facebookovej skupine s názvom "Mamičky, ktoré varia, upratujú a organizujú" uverejnila zaujímavý príspevok. Napísala, že nedokáže zaspať, pokiaľ nedokončí všetky domáce povinnosti. "Nikdy nechodím do postele skôr, ako budú zabalené obedy pre deti, vyložené oblečenie na druhý deň, uprataný dom a zapnutá umývačka riadu. Veľakrát je to až o polnoci," uviedla.

Zdroj: Facebook/Brooke Smith

Zdroj: Facebook/Brooke Smith

Napriek tomuto priam sparťanskému režimu Brooke vstáva každé ráno v rovnakom čase, spolu s manželom už o pol piatej, aby mala čas aj na seba a jemu stihla spraviť raňajky. Ostatným matkám a manželkám radí, aby domáce práce neodkladali na zajtra, inak sa môžu cítiť frustrovane a uponáhľane.

Zdroj: Facebook/Brooke Smith

Smithovej príspevok v skupine vyvolal veľkú diskusiu. Niektorí chválili jej inšpiratívny nápad, zatiaľ čo iní sa domnievajú, že rodine venuje až príliš veľa času. "Myslím, že je skvelé, že to robíte, ale musíte deti učiť deľbu práce, najmä, keď sú staršie, aby vedeli, ako na to, keď raz odídu z domu," odkázala jedna zo žien. Iná mamička sa zas priznala, že v podobnom režime dokázala fungovať iba do chvíle, kým si nenašla prácu na plný úväzok. Brooke rozdielne reakcie neprekvapili. "Vždy príde mix pozitívnych aj negatívnych reakcií, keď niečo uverejníte na Facebooku. Viem, že veľa žien ma považuje za matku z päťdesiatych rokov minulého storočia, ktorá by sa nemala starať o manžela ako o dieťa," hovorí. Dodala, že jej muž tvrdo pracuje na stavbe päť až šesť dní v týždni a príjemné domáce prostredie si po ťažkej práci naozaj zaslúži. Smithová je mamičkou štyroch detí mladších ako šesť rokov a spolu so svojím mužom prevádzkuje telocvičňu MMA a chová americké buldogy.