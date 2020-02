Ochranár Richard nakrútil jedinečné VIDEO: Jeden žerie druhého, kiežby každý deň!

Video zverejnené na twitterovom profile národného parku zachytáva severoamerického aligátora, ktorý zatína svoje čeľuste do barmského pytóna. Zamestnanci parku nad stratou hada ale príliš nesmútili, pretože práve tento druh je invázny a narúša miestny ekosystém. Táto lokalita, zapísaná do zoznamu svetového dedičstva, je totiž domovom viacerých ohrozených druhov.

CHOMP!!! This invasive Burmese python was no match for our mighty, native American alligator!



With all the news of pythons overwhelming the Everglades ecosystem, it gives us hope to see our native animals fighting back.



Video by Richard Petrosky pic.twitter.com/VzEK0NngQT