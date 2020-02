Pohnutý život slávnej Boženy Nemcovej (†41): Stroskotané manželstvo, najväčšou ranou pre ňu bolo...

Jej život mal k selanke veľmi ďaleko. "Telo moje ste mali, činy moje, moju úprimnosť, ale túžby moje šli do dialí," napísala raz v jednom liste. Výnimočné bolo Nemcovej detstvo v Ratibořiciach, požehnané štvorročnou prítomnosťou neobyčajnej babičky. Inak mala chladný vzťah s rodičmi a nevydarené manželstvo, na druhej strane zas nadšenie pre literatúru a vlasteneckú činnosť. Nemcová žila nekonformne, verila napríklad, že žena môže milovať troch mužov naraz. Väčšina kritikov si najviac cení optimizmus a nádej v jej dielach.

Zdroj: profimedia.sk

Nemcová sa zrejme narodila 4. februára 1820 vo Viedni ako Barbora Panklová Rakúšanovi Johannovi Panklovi a slúžke Terézii Novotnej. Dátum narodenia spochybňujú školské matriky, podľa ktorých sa narodila v roku 1817 či 1818. Niektorí bádatelia zas špekulujú o jej možnom šľachtickom pôvode, a to z okolia kňažnej Kateřiny Zahánskej, u ktorej Panklovci pracovali. Viacerí bádatelia si myslia, že Božena mohla byť dcérou mladšej sestry kňažnej, Dorothey von Bironovej a kniežaťa Clam-Martinica. Tímu odborníkov sa v roku 2017 podarilo po dvojročnom výskume získať mitochondriálne DNA spisovateľky, čo by mohlo pomôcť pri vyjasnení jej pôvodu.

Nemcová prežila svoje detstvo v Ratibořiciach pri Českej Skalici. Ako sedemnásťročnú ju rodičia vydali za 32-ročného finančného komisára Josefa Nemca, kvôli ktorého povolaniu sa rodina často sťahovala. Nemec bol vlastenec, ale človek prchký a pre romantické predstavy svojej ženy nemal pochopenie, čo neskôr prispelo k rozvratu manželstva. Ešte predtým ju ale začiatkom 40. rokov priviedol v Prahe do vlasteneckej spoločnosti, kde začala písať. Vtedy tiež začala zbierať materiál pre svoje rozprávky. Ľudové motívy pretvorila do literárnych textov a doplnila ich o podrobnosti z dedinského života. "Pridám, kde je potreba, zo svojho, a to nepekné vynechám," napísala o svojej metóde Nemcová, ktorej rozprávky vyšli prvýkrát v rokoch 1845-1847 v siedmich zväzkoch ako Národné báchorky a povesti. Známe sú aj ich filmové adaptácie, napríklad Pyšná princezná, Princezná so zlatou hviezdou na čele, Bajaja, Tri oriešky pre popolušku, Princ a večernica či S čerty nejsou žerty.

Panský dom v Ratibořiciach, kde Nemcová bývala Zdroj: profimedia.sk

Najťažšie životné obdobie postihlo Nemcovú po roku 1853, kedy na tuberkulózu zomrel jej najstarší syn. A práve vtedy začala písať svoje najslávnejšie dielo. "Začala som na tom pracovať po Hynkovej smrti. Keď ma omrzelo vo svete žiť. Utiekla som do toho osamelého domčeka v malom údolí, k nohám svojej milej babičky," vyznala sa Božena, ktorá v tom čase žila pod dohľadom polície (kvôli vlasteneckej činnosti svojej i svojho manžela) a na jedlo pre ďalšie svoje tri deti si musela požičiavať peniaze. Po Babičke sa s plnou vervou vrhla do ďalšieho písania. "Mužovi sa nepáči, že sa úplne oddávam spisovateľstvu, radšej by videl, aby som virtuóznou žienkou v domácnosti bola," zverila sa Nemcová priateľovi Helceletovi v liste z júna 1855. V tej dobe okrem iného prispievala do literárnych almanachov, vydala Slovenské pohádky, napísala Divú Báru, ďalšiu prózu V zámku a podzámčí a svoj jediný román Podhorská dedina.

Zdroj: profimedia.sk

V roku 1857 sa ale prehĺbila manželská kríza, Nemec o dva roky neskôr podal žiadosť o rozvod. Nemcová uvažovala o úniku, vrátane cesty do USA, nakoniec sa ale v septembri 1861 druhýkrát odsťahovala do Litomyšle. Síl jej ubývalo a gynekologické ťažkosti, ktorými trpela od narodenia svojho posledného dieťaťa v roku 1842, prerástli až do zhubného ochorenia. Pre chorú Boženu si potom v novembri 1861 prišiel Nemec. Zomrela v Prahe 21. januára 1862 vo veku nedožitých 42 rokov. Už pár dní nato bolo navrhnuté vybudovať na jej pražskom hrobe na Vyšehrade pomník, ktorý vďaka verejným zbierkam odhalili v roku 1869. O Božene Nemcovej bolo natočených mnoho filmov.