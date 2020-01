VIDEO Školáčka (13) mala otehotnieť s kamarátom Ivanom (10): Sex pod prikrývkou a len raz!

Prípad dvoch detí a zároveň aj budúcich rodičov zo sibírskeho mesta Železnogorsk vyvolal veľké pobúrenie verejnosti. Ľudia z ich okolia si od začiatku myslia, že trinásťročná Darja otehotnela s niekým iným, kryje ho, a preto označila za otca svojho dieťaťa desaťročného Ivana. Jeho rodičia súhlasili s tým, aby bol podrobený lekárskym testom.

Obaja neplnoletí aktéri spolu s rodičmi neskôr prijali pozvanie do televízneho programu Andreja Malakhova "On Air Show." Deti však zostali počas určitých častí relácie mimo štúdia. Prítomný bol aj psychológ Denis Davidov, ktorý spochybňuje, že by mohol desaťročný chlapec splodiť dieťa.

Zdroj: Youtube/Disclosed News

Pochybnosti v relácii vyjadril aj urológ Evegenij Grekov, ktorý chlapca vyšetroval. "Nie je ešte ani v puberte, nemá ešte testosterón a vyvinuté spermie. Čo sa týka pohlavných orgánov, stále je to dieťa. Trikrát sme preverili výsledky, vo vyšetrení nemohla nastať žiadna chyba," vyhlásil.

Zdroj: Youtube/Disclosed News

Darja však aj naďalej tvrdí, že Ivan je jediný "muž", ktorý môže byť otcom jej dieťaťa. "Bol to všetko jeho nápad. Robili sme to len raz u neho v izbe. Zamkol, aby sa dovnútra nedostala jeho matka. Skryli sme sa pod prikrývku. Spočiatku som sa hanbila a trochu to bolelo, ale netrvalo to dlho," opísala sex s kamarátom.

Prípad tak zostáva aj naďalej zamotaný, pričom otázky ohľadom záhadného otcovstva budú zodpovedané až po testoch DNA. Na tie je však stále priskoro, pretože Darja je iba v ôsmom mesiaci tehotenstva. Jej matka trvá na tom, aby si dieťa nechala.